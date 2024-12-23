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Чураков Иоаким Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чураков Иоаким Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2880-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.01.1891
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
10.01.1891
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2720, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Татиана Иоакимова
Отец - Чураков Иоаким Васильев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чуракова Феодосия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Феодорова, можайская мещанская девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Феодор Григорьев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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