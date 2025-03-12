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Екатерина Симеонова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Симеонова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2877-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
27.12.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Кателин Василий Иванов
Отец - Кателин Иван Алексеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кателина Анна Стефанова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Симеонова, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кателин Иван Андреев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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