Кателин Василий Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Кателин Василий Иванов
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2877-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 26.12.1893
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 27.12.1893
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 152
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 60 муж
Урожд. - Кателин Василий Иванов
Отец - Кателин Иван Алексеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кателина Анна Стефанова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Симеонова, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кателин Иван Андреев, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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