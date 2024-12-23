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Анисия Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анисия Иванова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2873-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
24.12.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 жен
Урожд. - Анисия Иванова
Отец - Иван Евфимов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Елена Георгиева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Иванов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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