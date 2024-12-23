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Пушков Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушков Михаил Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2871-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.12.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Татиана Михайлова
Отец - Пушков Михаил Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Татиана Николаева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильева, крестьянская девица (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Василий Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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