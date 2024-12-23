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Бурлаков Иоаким Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бурлаков Иоаким Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2870-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.12.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.12.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 151
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 муж
Урожд. - Бурлаков Петр Иоакимов
Отец - Бурлаков Иоаким Николаев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бурлакова Елена Стефанова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Степанов, крестьянин (д. Шеломово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Иоакимова, крестьянская девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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