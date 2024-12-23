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Курдюков Владимир Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Курдюков Владимир Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2867-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.11.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайский мещанин
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
27.11.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 муж
Урожд. - Курдюков Иоанн Владимиров
Отец - Курдюков Владимир Андреев, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Курдюкова Анастасия Никифорова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Егор Григорьев, крестьянин (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Никифорова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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