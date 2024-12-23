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Рожков Петр Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Рожков Петр Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2865-р
Роль персоны
Отец
Дата события
11.11.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.11.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Рожков Григорий Петров
Отец - Рожков Петр Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Мария Васильева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Шуткова Мария Егорова, крестьянская жена (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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