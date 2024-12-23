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Сергиевский Николай Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергиевский Николай Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2859-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.10.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
учебной команды рядовой
Дата крещения
17.10.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Анастасия Васильева
Отец - Байков Василий Ильин, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Мария Васильева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергиевская Анна Сергиева, бываго псаломщика села Болычева жена (с. Болычево, Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Сергиевский Николай Васильев, учебной команды рядовой
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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