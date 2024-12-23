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Солдаткина Агрипина Иоакимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Солдаткина Агрипина Иоакимова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2853-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.10.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.10.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Пелагея Иоакимова
Отец - Солдаткин Иоаким Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Солдаткина Агрипина Иоакимова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Еремина Наталия Иванова, крестьянская жена (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Солдаткин Петр Иоакимов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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