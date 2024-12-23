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Колотушкина Матрона Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Колотушкина Матрона Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2851-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.09.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 жен
Урожд. - Бутышкина Пелагея
Мать - Бутышкина Евдокия Петрова, крестьянская девица (д. Голыгино, Митинская вол., Дмитровский у., Московская губ.)
Воспр. - Журавлев Митрофан Андреев, запасной фельдфебель (д. Овсянниково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Колотушкина Матрона Васильева, солдатская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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