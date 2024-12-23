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Исаева Анна Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Исаева Анна Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2849-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.09.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
22.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 146
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Исаев Иоанн Васильев
Отец - Исаев Василий Алексеев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Исаева Анна Михайлова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козлова Пелагея Михайлова, крестьянская девица
Воспр. - Сергей Михайлов, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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