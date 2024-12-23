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Поляков Сергий Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Поляков Сергий Андреев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2847-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.09.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
20.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Поляков Сергий Андреев
Отец - Поляков Андрей Иванов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Полякова Пелагея Максимова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Андреев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Полякова Наталия Андреева, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Полякова Наталия Андреева, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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