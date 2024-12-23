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Анна Семенова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2846-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.09.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Анна Семенова
Отец - Клыков Семен Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Клыкова Ксения Феодорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Андрей Феодоров, из крестьян запасной рядовой (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Клыкова Татиана Иванова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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