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Пелагея Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2845-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.09.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 145
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 муж
Урожд. - Бабурин Симеон Алексеев
Отец - Бабурин Алексей Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бабурина Анна Григорьева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Петрова, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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