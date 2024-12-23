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Котелин Герасим Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Котелин Герасим Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2843-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Котелин Иоанн Герасимов
Отец - Котелин Герасим Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Котелина Ирина Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Захаров Василий Алексеев, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Васильева, крестьянская девица (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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