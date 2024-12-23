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Анна Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Васильева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2842-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
28.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Анна Васильева
Отец - Никитин Василий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Никитина Татиана Андреева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Алексеева, крестьянская девица (д. Чертаново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Гавриилов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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