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Семен Даниилов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Семен Даниилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2841-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Афанасьев Адриан Данилов
Отец - Афанасьев Даниил Яковлев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Афанасьева Александра Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Филиппова, крестьянская жена (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Семен Даниилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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