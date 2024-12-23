Баранова Параскева Алексеева
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Баранова Параскева Алексеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 2839-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 25.08.1893
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 25.08.1893
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Баранов Александр Иванов
Отец - Баранов Иван Алексеев, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Мать - Баранова Параскева Алексеева (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Иван Матвеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
- Комментарий наборщика
- Иоанн, Александр и Наталия близнецы
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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