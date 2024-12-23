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Баранов Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баранов Иван Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2839-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.
Дата крещения
25.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Баранов Александр Иванов
Отец - Баранов Иван Алексеев, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Мать - Баранова Параскева Алексеева (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Иван Матвеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Иоанн, Александр и Наталия близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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