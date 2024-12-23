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Лысенков Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лысенков Петр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2838-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян запасной рядовой
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
25.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Баранов Иоанн Иванов
Отец - Баранов Иван Алексеев, крестьянин (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Мать - Баранова Параскева Алексеева (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенков Петр Алексеев, из крестьян запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Ольга Иванова, крестьянская девица (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Иоанн, Александр и Наталия близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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