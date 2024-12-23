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Матвеев Василий Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Матвеев Василий Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2837-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из крестьян отставной старший фейрверкер
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
24.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Матвеев Александр Васильев
Отец - Матвеев Василий Матвеев, из крестьян отставной старший фейрверкер (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Матвеева Евдокия Иванова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Александра Иванова, верейская мещанка (г. Верея, Московская губ.)
Воспр. - Иван Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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