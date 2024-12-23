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Полякова Александра Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Полякова Александра Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2834-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Поляков Иоанн Иванов
Отец - Поляков Иван Фаддеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Полякова Татиана Михайлова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Поляков Михаил Яковлев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Полякова Александра Михайлова, крестьянская дочь (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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