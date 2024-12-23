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Букин Иван Ларионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Букин Иван Ларионов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2833-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Наталия Иванова
Отец - Букин Иван Ларионов, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Букина Ирина Григорьева (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, дочь приходского священника девица (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Евфимий Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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