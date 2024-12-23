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Параскева Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2832-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
15.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Наталия Иванова
Отец - Костюхин Иван Михайлов, из крестьян запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Костюхина Анастасия Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Гнусарев Иван Васильев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Параскева Васильева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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