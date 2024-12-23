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Кулагин Михаил Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Кулагин Михаил Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2831-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
15.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Кулагин Иоанн Михайлов
Отец - Кулагин Михаил Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кулагина Александра Михайлова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Кулагина Анна Андреева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Чумаков Михаил Михайлов, крестьянский сын (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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