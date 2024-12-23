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Казанов Иван Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Казанов Иван Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2828-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
07.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Наталия Иванова
Отец - Казанов Иван Павлов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Казанова Параскева Васильева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Васильева, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Филатов Семен Васильев, крестьянин (д. Кожухово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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