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Наумов Спиридон Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наумов Спиридон Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2825-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
05.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 муж
Урожд. - Наумов Матфей Спиридонов
Отец - Наумов Спиридон Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Наумова Елена Терентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Спиридонов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Терентиева, крестьянская жена (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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