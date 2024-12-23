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Замолотчикова Мария Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Замолотчикова Мария Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2823-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.08.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
01.08.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Мария Михайлова
Отец - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Замолотчикова Мария Петрова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евфимий Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Замолотчикова Анна Михайлова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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