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Екатерина Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2820-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
25.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 140
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Виноградов Николай Константинов
Отец - Виноградов Константин Дмитриев, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Виноградова Анна Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокимов Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Михайлова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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