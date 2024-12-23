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Мария Степанова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Степанова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2816-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Мария Степанова
Отец - Горелов Степан Иванов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Горелова Дария Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Виноградов Василий Иванов, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцева Анна Петрова, приходского псаломщика дочь девица (г. Можайск, Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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