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Мария Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2814-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Мария Егорова
Отец - Рожков Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ирина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Матвей Иванов, крестьянин (с. Александрово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Феодорова, крестьянская девица (д. Зачатье, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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