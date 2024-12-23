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Данилина Анастасия Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Данилина Анастасия Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2813-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
19.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Данилин Илия Иванов
Отец - Данилин Иван Александров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Данилина Анастасия Михайлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анастасия Семенова, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Корнаков Дмитрий Павлов, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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