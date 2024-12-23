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Крупенина Наталия Алексеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крупенина Наталия Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2812-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Крупенин Илия Иванов
Отец - Крупенин Иван Алексеев, из крестьян рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Крупенина Мария Тимофеева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Крупенина Наталия Алексеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Павел Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Крупенина Наталия Алексеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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