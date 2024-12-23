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Агрипина Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агрипина Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2811-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянка
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.07.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 жен
Урожд. - Мария Николаева
Отец - Козлов Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Козлова Ирина Павлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Егорова, крестьянка (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Бондарев Александр Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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