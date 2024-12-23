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Надежда Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Надежда Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2807-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
27.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Ксения Иоакимова
Отец - Рожков Иоаким Евтихиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ксения Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Иванова, крестьянская жена
Воспр. - Рожков Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: Священник Иоанн Богомолов миропомазал, крещена же, страха ради смертного, бабкою
Примечание / Дополнительно
Священник Иоанн Богомолов миропомазал, крещена же, страха ради смертного, бабкою
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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