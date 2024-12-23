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Ксения Иоакимова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ксения Иоакимова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2807-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
27.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 жен
Урожд. - Ксения Иоакимова
Отец - Рожков Иоаким Евтихиев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Рожкова Ксения Алексеева (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Иванова, крестьянская жена
Воспр. - Рожков Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Примечание: Священник Иоанн Богомолов миропомазал, крещена же, страха ради смертного, бабкою
Примечание / Дополнительно
Священник Иоанн Богомолов миропомазал, крещена же, страха ради смертного, бабкою
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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