Клыков Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлыков Иван Дмитриев

Клыков Иван Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Клыков Иван Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2803-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Агрипина Иванова
Отец - Клыков Иван Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Клыкова Мария Павлова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Клыков Семен Иванов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Лысенкова Татиана Петрова, крестьянская жена ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.