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Агрипина Сергеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Агрипина Сергеева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2801-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.06.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
11.06.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Агрипина Сергеева
Отец - Зуев Сергей Иванов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Анастасия Егорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуев Николай Сергеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Сергеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Татиана Сергеева, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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