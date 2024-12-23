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Зуихина Надежда Авксентиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуихина Надежда Авксентиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2799-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
21.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 жен
Урожд. - Елена Петрова
Отец - Зуихин Петр Архипов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Зуихина Надежда Авксентиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуихин Николай Петров, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Архиппова, крестьянская жена (д. Бели, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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