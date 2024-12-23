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Пушкова Анна Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пушкова Анна Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2798-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
14.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Елена Семенова
Отец - Мурашов Семен Михайлов, запасной рядовой (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Мурашова Александра Михайлова (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Петр Константинов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушкова Анна Михайлова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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