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Иван Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2797-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата крещения
08.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Елена Михайлова
Отец - Майоркин Михаил Петров, запасной рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Матрона Егорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Андреев, крестьянин (д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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