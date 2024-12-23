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Майоркина Матрона Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Майоркина Матрона Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2797-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 жен
Урожд. - Елена Михайлова
Отец - Майоркин Михаил Петров, запасной рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Матрона Егорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Андреев, крестьянин (д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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