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Мочалин Николай Григорьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мочалин Николай Григорьев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2796-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
08.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Мочалин Николай Григорьев
Отец - Мочалин Григорий Михайлов, запасной рядовой (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Мочалина Агафия Софронова (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Илия Иванов, крестьянин (д. Брод, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Мария Николаева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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