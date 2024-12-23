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Елена Михайлова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Михайлова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2795-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
07.05.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
08.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Елена Михайлова
Отец - Базанов Михаил Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Базанова Агрипина Николаева (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Базанов Василий Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодосия Иванова, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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