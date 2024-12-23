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Пелагея Илиина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Пелагея Илиина
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2794-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
01.05.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Пелагея Илиина
Отец - Байков Илия Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Байкова Параскева Семенова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Ксения Стефанова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Бизин Михаил Михайлов, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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