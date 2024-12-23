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Платонов Василий Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Платонов Василий Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2792-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
30.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Ирина Васильева
Отец - Платонов Василий Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Платонова Параскева Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Глазунова Наталия Васильева, крестьянская жена (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Юдин Спиридон Васильев, крестьянский сын (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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