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Елкасов Николай Степанов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елкасов Николай Степанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2787-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Александра Петрова
Отец - Ивушкин Петр Васильев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ивушкина Ирина Стефанова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Фролова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елкасов Николай Степанов, запасной рядовой (д. Ратчино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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