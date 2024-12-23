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Померанцев Петр Феодоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Померанцев Петр Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2786-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
приходской псаломщик
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
16.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Кукуркин Георгий Иванов
Отец - Кукуркин Иван Иванов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Анастасия Тимофеева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Иванова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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