Шапов Василий Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШапов Василий Родионов

Шапов Василий Родионов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Шапов Василий Родионов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
2785-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.04.1893
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.04.1893
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2729, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Шапов Василий Родионов
Отец - Шапов Родион Петров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Шапова Евдокия Артемиева (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Родионова, крестьянская девица
Воспр. - Кукуркин Михаил Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.